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28 минут назад

Большие кроссоверы Kia и Hyundai скоро обновятся

Wroom.ru

Корейцы анонсировали рестайлинг двух соплатформенных моделей — больших кроссоверов Hyundai Palisade и Kia Telluride.

Большие кроссоверы Kia и Hyundai скоро обновятся
Фото: KiaKia

Автомобиль Hyundai Palisade, предлагающийся в том числе и на российском рынке, получит новое оформление передка, а также изменённый дизайн салона. По предварительной информации под капотом кроссовера появится турбодизель нового поколения вместо нынешнего мотора 2.2 CRDi мощностью 200 л. с.

Hyundai Palisade

Кроссовер Kia Telluride имеет похожую конструкцию и ту же компоновку с тремя рядами сидений в салоне, но в отличие от «Палисада» в России этот автомобиль не продаётся. Компания обновилf дизайн кузова (эскиз показан на заглавном фото), а также внутреннюю «обстановку» машины.

Kia Telluride

Пока показаны только эскизы с намёками на то, как изменятся машины. Официальные премьеры обоих кроссоверов намечены на 13 апреля.

Автоновости,Hyundai,Kia,
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