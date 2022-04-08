Большие кроссоверы Kia и Hyundai скоро обновятся

Корейцы анонсировали рестайлинг двух соплатформенных моделей — больших кроссоверов Hyundai Palisade и Kia Telluride.
Автомобиль Hyundai Palisade, предлагающийся в том числе и на российском рынке, получит новое оформление передка, а также изменённый дизайн салона. По предварительной информации под капотом кроссовера появится турбодизель нового поколения вместо нынешнего мотора 2.2 CRDi мощностью 200 л. с.
Кроссовер Kia Telluride имеет похожую конструкцию и ту же компоновку с тремя рядами сидений в салоне, но в отличие от «Палисада» в России этот автомобиль не продаётся. Компания обновилf дизайн кузова (эскиз показан на заглавном фото), а также внутреннюю «обстановку» машины.
Пока показаны только эскизы с намёками на то, как изменятся машины. Официальные премьеры обоих кроссоверов намечены на 13 апреля.