Большие кроссоверы Kia и Hyundai скоро обновятся

Корейцы анонсировали рестайлинг двух соплатформенных моделей — больших кроссоверов Hyundai Palisade и Kia Telluride.

Фото: Kia Kia

Автомобиль Hyundai Palisade, предлагающийся в том числе и на российском рынке, получит новое оформление передка, а также изменённый дизайн салона. По предварительной информации под капотом кроссовера появится турбодизель нового поколения вместо нынешнего мотора 2.2 CRDi мощностью 200 л. с.

Hyundai Palisade

Кроссовер Kia Telluride имеет похожую конструкцию и ту же компоновку с тремя рядами сидений в салоне, но в отличие от «Палисада» в России этот автомобиль не продаётся. Компания обновилf дизайн кузова (эскиз показан на заглавном фото), а также внутреннюю «обстановку» машины.

Kia Telluride