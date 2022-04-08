Lamborghini и Bentley: раскрыты марки затонувших с судном Felicity Ace авто

Раскрыт полный список автомобилей, которые затонули вместе с судном Felicity Ace в Атлантическом океане в середине февраля этого года. Как сообщает Topgear.nl со ссылкой на судовой манифест, в основном на борту находились новые машины концерна Volkswagen Group, однако среди них оказались несколько частных и редких автомобилей.

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Всего на судне было около 4 тыс. машин. На борту находились 846 автомобилей бренда Audi, 580 машин марки Porsche и 523 Volkswagen. Еще 190 транспортных средств принадлежали компании Bentley, а еще 85 — Lamborghini, среди которых оказались 15 суперкаров Aventador из последней партии.

Среди частных автомобилей на борту находился Porsche 718 Boxster GTS 4.0 в деревянном контейнере и три экземпляра Seat Ateca. Последние в США не продаются — скорее всего, их собирались переправить в Мексику. Также в списке числится винтажный Land Rover Santana образца 1977 года — машина представляет собой лицензионную копию Defender, которая выпускалась в Испании.

Кроме них корабле находилась японская Honda Prelude SiR 1996 года выпуска. 65-й по счету экземпляр модели добирался до владельца в США. Мужчина рассказал, что собирался отреставрировать машину и создать на его базе кастомный спорткар в JDM-стиле. К сожалению, из-за проблем со страховой компанией он не получит никакой компенсации.