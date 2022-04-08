Infiniti резко подняла цены в России

В апреле рублевые цены резко повысила еще одна марка – Infiniti. У премиальной «дочки» Nissan подорожал весь модельный ряд, состоящий в России из трех кроссоверов – QX50, QX55 и QX80. Как заметили «Автоновости дня», три автомобиля японского бренда отметились рекордными прибавками в размере 920 000-1 800 000 рублей, что составляет от 17,8 до 26,2 процента от их прежней стоимости.

Наименьшую прибавку получили вседорожник Infiniti QX50 и купеобразный QX55: оба подорожали «всего» на 920 тысяч рублей. Таким образом, рекомендованная розничная цена «младшего» QX50 уже в базовой версии почти достигла пяти миллионов рублей: она варьируется от 4 840 000 до 6 090 000 рублей.

Новичок на рынке – QX55, появившийся в продаже в декабре прошлого года с ценником от 4 170 000 рублей, теперь предлагается за 5 290 000-5 815 000 рублей.

Сильнее всего корректировка «ударила» по прайсу флагманского внедорожника QX80. Он стал дороже для россиян разом на 1 800 000 рублей и оценивается производителем в 8 675 000 рублей в «базе» и в 9 040 000 рублей за максимальную комплектацию.