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1 час назад

Camry по-китайски? Chery показала седан бизнес-класса

Wroom.ru

Китайская компания Chery опубликовала изображения нового седана Arrizo 8, но пока не раскрыла характеристики модели.

Camry по-китайски? Chery показала седан бизнес-класса
Фото: Chery Chery

В России марка Chery предлагает только кроссоверы, да и на китайском рынке большая часть спроса приходится на паркетники. Однако от легковых автомобилей китайская компания не спешит отказываться и готовит к запуску новые модели.

Chery

Показанный сегодня Chery Arrizo 8 — это переднеприводный седан бизнес-класса с современным дизайном. Интерьер оформлен в лаконичном и строгом стиле, с двумя «телевизорами» на передней панели и качественными материалами отделки.

Chery

Официальная премьера седана пройдёт в ближайшее время. Характеристики модели пока не опубликованы, но по предварительной информации Chery Arrizo 8 получит бензиновые турбомоторы 1.6 и 2.0 в сочетании с роботизированной коробкой передач. Такие же силовые агрегаты ставят на кроссоверы Exeed для России.

Chery

Новый седан будет предлагаться на китайском рынке, конкурируя, например, с моделями Toyota Camry, Honda Accord или Kia K5. В Россию машину поставлять, скорее всего, не будут.

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