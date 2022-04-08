Депутаты предложили вдвое увеличить срок ремонта по ОСАГО

Депутаты от "Единой России" подготовили законопроект об увеличении срока восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 60 рабочих дней с момента обращения на станцию техобслуживания. Об этом сообщает ТАСС.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что западные санкции привели к уходу с российского рынка многих автомобильных компаний. Это привело к дефициту ряда запчастей к автомобилям иностранного производства, а также росту их стоимости.

Таким образом, сложившаяся ситуация создала угрозу для страховщиков, которые могут не успеть осуществить ремонт пострадавших в ДТП машин в установленные законом сроки.

Законопроект 8 апреля будет направлен в экспертный совет фракции "Единая Россия" на экспертизу.