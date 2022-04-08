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14 минут назад

Депутаты предложили вдвое увеличить срок ремонта по ОСАГО

Газета.Ru

Депутаты от "Единой России" подготовили законопроект об увеличении срока восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 60 рабочих дней с момента обращения на станцию техобслуживания. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты предложили вдвое увеличить срок ремонта по ОСАГО
Фото: РИАРИА

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что западные санкции привели к уходу с российского рынка многих автомобильных компаний. Это привело к дефициту ряда запчастей к автомобилям иностранного производства, а также росту их стоимости.

Таким образом, сложившаяся ситуация создала угрозу для страховщиков, которые могут не успеть осуществить ремонт пострадавших в ДТП машин в установленные законом сроки.

Законопроект 8 апреля будет направлен в экспертный совет фракции "Единая Россия" на экспертизу.

Ранее сообщалось, что входящие в "Союз автосервисов" России компании планируют договориться с правительством РФ о поддержке самостоятельного производства автомобильных запчастей для иномарок.

Автоновости,Единая Россия,Правительство РФ,
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