Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Mitsubishi остановила производство на заводе в Калуге

Вероника Полынина

Японская автомобильная корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Mitsubishi остановила производство на заводе в Калуге
Фото: ТАССТАСС

«Корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе в Калуге в России до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении.

Концерн также сообщил, что из-за логистических трудностей экспорт автомобилей и поставка запчастей в Россию не осуществляются с марта.

Автозавод ООО "ПСМА Рус" в Калуге – совместное производство Mitsubishi и группы Stellantis в соотношении долей 30% к 70% соответственно. На заводе собираются внедорожники Pajero Sport и Outlander. Производственные мощности (две сборочные линии) позволяют выпускать в общей сложности до 125 тысяч автомобилей в год.

Крупная немецкая компания покинет российский рынок

Также на российском рынке продаются импортированные модели: кроссоверы ASX и Eclipse Cross и пикап L200.

В 2021 году продажи Mitsubishi Motors в РФ составили 27,699 тысячи автомобилей, сократившись на 1,6% по сравнению с 2020 годом.

Автоновости,Mitsubishi,Mitsubishi Motors,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители