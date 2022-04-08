Mitsubishi остановила производство на заводе в Калуге

Японская автомобильная корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

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«Корпорация Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе в Калуге в России до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении.

Концерн также сообщил, что из-за логистических трудностей экспорт автомобилей и поставка запчастей в Россию не осуществляются с марта.

Автозавод ООО "ПСМА Рус" в Калуге – совместное производство Mitsubishi и группы Stellantis в соотношении долей 30% к 70% соответственно. На заводе собираются внедорожники Pajero Sport и Outlander. Производственные мощности (две сборочные линии) позволяют выпускать в общей сложности до 125 тысяч автомобилей в год.

Также на российском рынке продаются импортированные модели: кроссоверы ASX и Eclipse Cross и пикап L200.