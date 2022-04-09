Российские автолюбители намерены экономить на шинах

Около 50 процентов автовладельцев в России намерены экономить на обслуживании транспортных средств и покупке шин. Об этом стало известно по итогам опроса Аналитического центра НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности». Результаты исследования опубликованы 9 апреля.

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При этом примерно треть опрошенных уже стали реже пользоваться личным автотранспортом для передвижения по городу и за его пределы. Уменьшение расходов на обслуживание автомобилей и покупку шин может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий по причине неисправности или износа запчастей машин.

В результатах опроса, опубликованных «Известиями», отмечается, что 62 процента респондентов в последнее время уделяют больше внимания аккуратному вождению из-за опасности попасть в аварию. Эти опасения могут быть связаны с подорожанием ремонтных работ и увеличением цен на запчасти, а также с повышением стоимости договора страхования автомобиля.