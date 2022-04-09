Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Российские автолюбители намерены экономить на шинах

Вечерняя Москва

Около 50 процентов автовладельцев в России намерены экономить на обслуживании транспортных средств и покупке шин. Об этом стало известно по итогам опроса Аналитического центра НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности». Результаты исследования опубликованы 9 апреля.

Российские автолюбители намерены экономить на шинах
Фото: pixabay.compixabay.com

При этом примерно треть опрошенных уже стали реже пользоваться личным автотранспортом для передвижения по городу и за его пределы. Уменьшение расходов на обслуживание автомобилей и покупку шин может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий по причине неисправности или износа запчастей машин.

В результатах опроса, опубликованных «Известиями», отмечается, что 62 процента респондентов в последнее время уделяют больше внимания аккуратному вождению из-за опасности попасть в аварию. Эти опасения могут быть связаны с подорожанием ремонтных работ и увеличением цен на запчасти, а также с повышением стоимости договора страхования автомобиля.

8 апреля директор по сервису и запчастям одного из подразделений группы «Авилон» Павел Константинов рассказал автолюбителям, как продлить срок службы своей машине. Для этого, по словам эксперта, необходимо регулярно проходить техобслуживание.

Автоновости,Павел Константинов,Авилон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители