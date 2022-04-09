В России стали дешеветь автомобили с пробегом

Сегодня, на фоне непростой ситуации на российском автомобильном рынке, очень сильно упал спрос на транспортные средства. Вследствие этого продавцами машин было принято довольно неожиданное решение. Они в апреле текущего года начали занижать цены на подержанный автотранспорт.

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Пока это затронуло только вторичный авторынок. Здесь не наблюдается факторов отсутствия или наличия поставок и налицо прочие принципы ценообразования.Факт уменьшения расценок на реализуемые подержанные авто был подтверждён Олегом Амировым, являющимся главой Союза авто-экспертов и оценщиков. По его словам, причина этого в данном случае заключается в спросе на транспортные средства. На фоне осложнения геополитической складывающейся ситуации, а также введения против России всевозможных санкций, большинство российских жителей начали резко обращаться в автосалоны для вложенные своих средств. Сегодня кто смог, тот уже приобрёл себе автомобиль. Прочие потенциальные автолюбители не готовы пока за такую сумму денег покупать автотранспорт. По этой причине продавцам пришлось понижать расценки на автомобильную продукцию. В другом случае данные транспортные средства будут в РФ невостребованными. Кирилл Чернов, являющийся экспертом по подбору авто, заявил, что большинство потенциальных продавцов вторичного авторынка уже начали снижать ценники на 20 – 40 процентов, возвращая их к привычному уровню. В ином случае продавцам бы не удалось реализовать машины, так как потребитель не готов приобретать автотранспорт в полтора раза дороже, чем 2-3 месяца назад.

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Эксперты считают, что расценки на подержанные авто должны ещё больше снизиться. Данная тенденция является уже заметной, однако пока что только в вопросе автомобилей, которые изначально стали дороже других. А в случае долгого сохранения стабилизации рубля, расценки могут быть немного скорректированы вниз. При этом специалисты отмечают, что не следует ожидать больших снижений цен на автотранспорт. По заявлению Виталия Пунякова, являющегося членом «Союза автомобильных специалистов и оценщиков», шансы на уменьшение ценников на российском авторынке являются довольно хорошими.По мнению эксперта, этот процесс будет довольно долгим, так как авторынок подержанного транспорта является очень «инертным». Он не настолько привязан к плавающим валютным курсам как, к примеру, автозапчасти, ценники на которые меняются в последнее время чуть ли не через день.