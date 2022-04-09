Автовладельцам напомнили о самом «весеннем» штрафе

Эксперты рассказали российским автомобилистам о штрафе, часто забываемом весной. Речь идет о проблеме грязных номеров, ставшей актуальной с приходом апреля, пишет Autonews.

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Водители часто не замечают, что номера машины запачкались из-за луж, грязи и растаявшего снега. При этом управление автомобилем с грязными госномерами может обернуться штрафом.

«Погодные условия не относятся к обстоятельствам, которые смягчают административную ответственность или освобождают от нее. Независимо от того, сухо на дорогах или слякоть и грязь, водитель обязан следить за чистотой госномеров и световых приборов», - заявили в ГИБДД.

Там напомнили, что госномер признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров в темное время суток нельзя прочитать хотя бы одну из букв или цифр заднего номера.

В светлое время должны быть видны все знаки заднего или переднего госномера.

Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

Водителям посоветовали следить за чистотой номеров и протирать их при необходимости.