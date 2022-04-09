Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Раскрыт интерьер новой BMW 7-Series с экраном-кинотеатром

Motor.ru

В социальных сетях раскрыли интерьер новой BMW 7-Series. Неизвестные опубликовали снимок задней части салона, и на нём прекрасно видно визитную карточку «семёрки» в кузове G70 — 31-дюймовый широкоформатный экран-кинотеатр с разрешением 8К. Из других необычных деталей седана — спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками, раздельные сиденья второго ряда, разделённые консолью, и составная панорамная крыша.

Раскрыт интерьер новой BMW 7-Series с экраном-кинотеатром
Фото:  Соцсети Соцсети

О развлекательной системе BMW Theatre Screen с монструозным дисплеем с соотношением сторон 32:9 и разрешением 8К автопроизводитель уже рассказывал, но на официальной фотографии систему показали впервые. Судя по снимку, в режиме кинотеатра будет задействована только часть экрана.

У демонстрационного флагманского седана необычная двухцветная отделка салона, есть ромбовидная прострочка, воздуховоды для задних пассажиров выведены и по середине, и в центральных стойках. Приватность обеспечивается за счёт шторок на окнах, настройки климата регулируются через тачскрин, расположенный около подлокотника. Передняя часть салона пока не рассекречена, но нет сомнений, что BMW 7-Series перейдёт на информационно-развлекательный комплекс iDrive 8.

До официальной премьеры BMW 7-Series седьмого поколения остаётся менее двух недель. Дебют запланирован на 20 апреля, причём оффлайн-презентация пройдёт сразу в трёх странах. Вместе с «семёркой» на ископаемом топливе дебютирует её электрический аналог i7, причём именно электромобиль окажется самым мощным в семействе.

Автоновости,BMW,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители