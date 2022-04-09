Раскрыт интерьер новой BMW 7-Series с экраном-кинотеатром

В социальных сетях раскрыли интерьер новой BMW 7-Series. Неизвестные опубликовали снимок задней части салона, и на нём прекрасно видно визитную карточку «семёрки» в кузове G70 — 31-дюймовый широкоформатный экран-кинотеатр с разрешением 8К. Из других необычных деталей седана — спортивные передние кресла с интегрированными подголовниками, раздельные сиденья второго ряда, разделённые консолью, и составная панорамная крыша.

Фото: Соцсети Соцсети

О развлекательной системе BMW Theatre Screen с монструозным дисплеем с соотношением сторон 32:9 и разрешением 8К автопроизводитель уже рассказывал, но на официальной фотографии систему показали впервые. Судя по снимку, в режиме кинотеатра будет задействована только часть экрана.

У демонстрационного флагманского седана необычная двухцветная отделка салона, есть ромбовидная прострочка, воздуховоды для задних пассажиров выведены и по середине, и в центральных стойках. Приватность обеспечивается за счёт шторок на окнах, настройки климата регулируются через тачскрин, расположенный около подлокотника. Передняя часть салона пока не рассекречена, но нет сомнений, что BMW 7-Series перейдёт на информационно-развлекательный комплекс iDrive 8.