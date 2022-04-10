Внедорожный суперкар Lamborghini рассекретили до дебюта

Внедорожный суперкар Lamborghini Huracan Sterrato рассекретили до дебюта. В социальных сетях растиражировали фотографию серийного купе, адаптированного к бездорожью: у такого Huracan расширены колёсные арки, на крыше установлен дополнительный воздухозаборник, есть рейлинги, защита бампера и боковых юбок, а также светодиодные блоки в раллийном стиле. Дата премьеры Sterrato не названа, но какую-то спецверсию Huracan должны показать 12 апреля.

Фото: cochespias.net cochespias.net

Шпионский снимок показывает, что серийный Huracan Sterrato будет очень близок к одноимённому концепту трёхлетней давности. Внедорожное купе окажется даже экстремальнее, чем предполагалось, ведь на тестах у суперкара отсуствовали пластиковые накладки на крыльях, а форма переднего бампера была иной.

У внедорожного суперкара Lamborghini появятся стальные вставки по низу боковых юбок и бамперов, в палитру цветов добавят «милитаристские» оттенки, а помимо штатных фар будут установлены светодиодные дополнительные блоки по краям от переднего логотипа. И без того компактный багажник станет ещё меньше, зато на крыше можно будет разместить небольшой бокс — рейлинги поспособствуют удобству крепления.

Предполагается, что основой Huracan Sterrato послужит версия Evo, то есть под капотом сохранится 640-сильный (600 Нм) атмосферный двигатель V10 объёмом 5,2 литра. Логично спрогнозировать полноприводную трансмиссию, увеличенный дорожный просвет и расширенную колею.