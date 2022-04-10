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56 минут назад

Эксперт рассказал, при какой температуре нужно менять резину на летнюю

Москва24иещё 2

Сигналом для автомобилистов, что пора менять зимнюю резину на летнюю, является потепление до пяти градусов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доцент МАДИ Лев Зиманов.

Эксперт рассказал, при какой температуре нужно менять резину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он уточнил, что все зависит от региона. В частности, московских автомобилистам надо менять резину раньше, так как на дорогах достаточно быстро становится чисто.

По его словам, зимняя резина делается из более мягких составов, поэтому нормально работает до температуры плюс пять градусов. Когда температура становится выше, в разы увеличивается износ протектора.

Кроме того, на шины пагубно влияет солнечный свет, отметил Зиманов. Он рекомендовал хранить шины в гараже или обратиться к услугам станции технического обслуживания.

"Если вы меняете шины вместе с дисками, желательно, чтобы шины хранились в горизонтальном положении, если шины без дисков, можно и в стоячем положении", – посоветовал эксперт.

Ранее стали известны регионы, в которых можно начать смену зимней резины на летнюю. По мнению главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, Москва и ЦФО могут "переобуваться" без опасений. Мороз и осадки в виде снега больше не ожидаются. Возможны небольшие похолодания. В такие дни автомобилистам рекомендуют оставить машину на летней резине дома.

А вот жителям Санкт-Петербурга стоит отложить смену резины минимум на неделю. По данным синоптиков, в городе ожидаются осадки в виде снега и гололедица. В выходные в Петербурге прогнозируется 6–11 градусов тепла, однако ночью температура может опускаться до нуля градусов, что делает дневное тепло неустойчивым.

Не рекомендуют менять шины в управлениях ГИБДД по Псковской и Волгоградской областям, а также Республике Коми. Оставаться на зимних шинах советуют водителям Уральского федерального округа. Повременить с "переобувкой" рекомендуют жителям Чувашии, Кировской области и Пермского края.

Автоновости,Марина Макарова,ГИБДД,
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