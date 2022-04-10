В России водители стали реже сдавать экзамены на права с первого раза

Водители в России в прошлом году реже сдавали экзамен на права с первого раза чем годом ранее. При этом снижение успеваемости при сдаче касается как теоретической, так и практической части, следует из данных Госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС.

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По данным ГИБДД, всего в 2021 году автоинспекторы провели почти 7,7 млн экзаменов на права. 3,4 млн приходится на теоретические экзамены, из которых только 37% водителей сдали с первого раза. Практических экзаменов в прошлом году проведено почти 4,3 млн, при этом справились с ними с первого раза только 20% водителей. Если сравнивать с ситуацией позапрошлого года, то количество водителей, успешно сдавших теоретический и практический экзамены на права с первого раза, сократилось на 4% и 14% соответственно. В 2020 году проведено 3,1 млн теоретических экзаменов, практических - 4,7 млн, при этом с первого раза успешно сдали 41% и 34% водителей.

В России с 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в правила проведения практической части экзамена на право управления транспортными средствами. Из нее исключена проверка навыков управления автомобилем на закрытых площадках, а сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения. В связи с этим сокращение числа сдавших экзамен на права с первого раза на практическом экзамене можно связать с введением новых правил его проведения.