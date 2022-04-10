Илон Маск задумался о добыче лития для Tesla

Tesla, возможно, придется самостоятельно заняться добычей лития, который используется в аккумуляторах для электромобилей, заявил Илон Маск.

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По его словам, стоимость металла достигла «сумасшедшего уровня» — средняя стоимость тонны лития в 2021 году выросла более чем на 480%. Дефицита самого лития на планете нет — дело в низких темпах его добычи и переработки, добавил бизнесмен.