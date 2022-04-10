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30 минут назад

Илон Маск задумался о добыче лития для Tesla

BFM.RU

Tesla, возможно, придется самостоятельно заняться добычей лития, который используется в аккумуляторах для электромобилей, заявил Илон Маск.

Илон Маск задумался о добыче лития для Tesla
Фото: ReutersReuters

По его словам, стоимость металла достигла «сумасшедшего уровня» — средняя стоимость тонны лития в 2021 году выросла более чем на 480%. Дефицита самого лития на планете нет — дело в низких темпах его добычи и переработки, добавил бизнесмен.

Цены на литий выросли в том числе вследствие спецоперации России на Украине, но металл дорожал и до ее начала, поскольку спрос на него сильно вырос, а предложение не могло его полностью удовлетворить из-за ограниченных поставок: их цепочки пострадали от последствий пандемии, пишет Bloomberg.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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