Илон Маск задумался о добыче лития для Tesla

Tesla, возможно, придется самостоятельно заняться добычей лития, который используется в аккумуляторах для электромобилей, заявил Илон Маск.
По его словам, стоимость металла достигла «сумасшедшего уровня» — средняя стоимость тонны лития в 2021 году выросла более чем на 480%. Дефицита самого лития на планете нет — дело в низких темпах его добычи и переработки, добавил бизнесмен.
Цены на литий выросли в том числе вследствие спецоперации России на Украине, но металл дорожал и до ее начала, поскольку спрос на него сильно вырос, а предложение не могло его полностью удовлетворить из-за ограниченных поставок: их цепочки пострадали от последствий пандемии, пишет Bloomberg.