ФАС выступила против ограничения количества такси на регион

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против идеи Минтранса по ограничению количества такси на регион. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комментарий с отказом главы ФАС Максима Шаскольского, который он направил главе аппарата правительства вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

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Так, министерство планировало разрешить регионам ограничивать количество автомобилей такси, определять тарифы на поездки, обязывать открывать филиалы своих компаний в субъекте России. ФАС отрицательно отреагировала на инициативу — там посчитали, что она приведет к искажению спроса и предложения на рынке.

Как сообщают «Известия», в ФАС подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по проекту закона, который уже был согласован Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Ространснадзором, ФНС и Минздравом. Проект также одобрили правкомиссия по законопроектной деятельности.