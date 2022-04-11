Внешность и салон Hyundai Palisade 2022 показали до премьеры

В социальных сетях раскрыли внешность и салон обновленного Hyundai Palisade. Утечка экстерьера — удачно сделанный скриншот превью YouTube-трансляции, которая начнётся 13 апреля; интерьер удалось запечатлеть корейским фотошпионам, заглянув внутрь одного из прототипов. Флагманский кроссовер Hyundai ждёт эволюционный апгрейд, однако на смену атмосферному шестицилиндровому двигателю 3.8 GDi может прийти «турбочетвёрка» 2.5 T-GDi.

Фото: cochespias.net cochespias.net

Hyundai раскрыл ключевые внешние особенности Palisade в начале недели, когда опубликовал чёрно-белые тизеры. Скриншот с видео добавляет подробностей — похоже, выступающая вставка снизу бампера не будет окрашена в цвет кузова, у нижнего яруса фар будет не три, а две секции, а фирменным колером должен стать малахитовый зелёный.

thekoreancarblog.com

Что касается салона, то ключевой обновкой станет четырёхспицевый руль, как на седане Sonata. Ещё добавится цифровая приборная панель, поменяется дизайн воздуховодов, а диагональ тачскрина мультимедиасистемы может символически увеличиться. Компоновка с трёхместным диваном на третьем ряду должна остаться неизменной.

Официальной информации об изменениях в моторной гамме нет, но ожидается, что старый 2,2-литровый турбодизель с чугунным блоком будет заменён на алюминиевый агрегат линейки Smartstream, а один из шестицилиндровых бензиновых «атмосферников» уступит место четырёхцилиндровому турбомотору.