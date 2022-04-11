Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Опубликована фотография кузова новой модели LADA B-класса для возможной замены LADA Granta

Max-cars.ruиещё 2

Официально АвтоВАЗ пока не раскрывает никаких подробностей о новинке

Опубликовано фото кузова новой модели LADA B-класса
Фото: Avtograd NewsAvtograd News

Пока сотрудники автозавода АвтоВАЗ продолжают отдыхать в корпоративном отпуске, разработка новых моделей продолжается. Как стало известно «Max-Cars», появилась фотография кузова автомобиля, который может стать преемником текущей LADA Granta. Новинку B-класса ранее уже анонсировали представители компании.

Несмотря на дефицит компонентов, из-за чего даже текущий модельный ряд не собирается, в компании пока не стали отменять работу над новыми машинами. Вместе с подготовкой к новому запуску производства машин LADA и Renault после корпоративного отпуска, автомобили класса B на платформе CMF-B продолжают разрабатываться.

Утверждается, что новый кузов уже прогнали по конвейеру и окрасили. Пока он тестовый и выполнен только в кузове седан. На фотографии можно заметить, что машина сохранила выштамповки на бортах и получила кузов больше размерами. Вероятно, автомобиль будет в новом ценовом сегменте, ведь раньше АВТОВАЗ уже заявлял о желании выйти рамки бюджетных цен.

Автоновости,Lada Granta,Renault,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители