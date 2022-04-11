Опубликовано фото кузова новой модели LADA B-класса

Официально АвтоВАЗ пока не раскрывает никаких подробностей о новинке
Пока сотрудники автозавода АвтоВАЗ продолжают отдыхать в корпоративном отпуске, разработка новых моделей продолжается. Как стало известно «Max-Cars», появилась фотография кузова автомобиля, который может стать преемником текущей LADA Granta. Новинку B-класса ранее уже анонсировали представители компании.
Несмотря на дефицит компонентов, из-за чего даже текущий модельный ряд не собирается, в компании пока не стали отменять работу над новыми машинами. Вместе с подготовкой к новому запуску производства машин LADA и Renault после корпоративного отпуска, автомобили класса B на платформе CMF-B продолжают разрабатываться.
Утверждается, что новый кузов уже прогнали по конвейеру и окрасили. Пока он тестовый и выполнен только в кузове седан. На фотографии можно заметить, что машина сохранила выштамповки на бортах и получила кузов больше размерами. Вероятно, автомобиль будет в новом ценовом сегменте, ведь раньше АВТОВАЗ уже заявлял о желании выйти рамки бюджетных цен.