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2 часа назад

В Москве позволят покидать место ДТП

Елена Прошина

Московские автомобилисты смогут покидать место ДТП. Как сообщает «Коммерсантъ», такую возможность водителям предоставят в рамках эксперимента, который направлен на борьбу с «повторными авариями» — когда в стоящий на дороге автомобиль врезается другой.

Водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Дептрансе столицы подчеркнули, что эксперимент пройдет на крупных магистралях Москвы, которые оснащены камерами — МКАД, Третье транспортное кольцо, хорды и ЦКАД. Покинуть проезжую часть водители смогут лишь в том случае, если в аварии ней нет пострадавших.

Решение позволит избежать «повторных» ДТП с наездами на людей и столкновениями с автомобилями — ежегодно в Москве в них погибает от 25 до 40 человек. Кроме того, изменение благотворно повлияет на трафик — в ведомстве подсчитали, что пропускная способность вырастет в полтора раза.

Эксперты подчеркивают, что до начала эксперимента водителей нужно «подстраховать», создав для них юридические гарантии. Существует риск, что страховые будут отказывать в выплате по ОСАГО, сославшись на нарушение правил – оставление места ДТП. Кроме того, по статье 12.27 КоАП невыполнение «обязанностей в связи с ДТП» предусматривает лишение прав на срок до полутора лет или административный арест.

Автоновости,Коммерсант,
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