Водителям могут разрешить сразу покидать место ДТП

Московские автомобилисты смогут покидать место ДТП. Как сообщает «Коммерсантъ», такую возможность водителям предоставят в рамках эксперимента, который направлен на борьбу с «повторными авариями» — когда в стоящий на дороге автомобиль врезается другой.

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В Дептрансе столицы подчеркнули, что эксперимент пройдет на крупных магистралях Москвы, которые оснащены камерами — МКАД, Третье транспортное кольцо, хорды и ЦКАД. Покинуть проезжую часть водители смогут лишь в том случае, если в аварии ней нет пострадавших.

Решение позволит избежать «повторных» ДТП с наездами на людей и столкновениями с автомобилями — ежегодно в Москве в них погибает от 25 до 40 человек. Кроме того, изменение благотворно повлияет на трафик — в ведомстве подсчитали, что пропускная способность вырастет в полтора раза.