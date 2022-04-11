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1 час назад

Появились "живые" фото нового кроссовера Haval для России

Российская Газета

На этой неделе на заводе Haval в Тульской области стартовало серийное производство кроссовера Dargo для России. И вот уже шпионам удалось сделать первые "живые" снимки этого автомобиля. Фото опубликовал паблик Haval Club. На них изображен Dargo черного цвета спереди и сзади.

Появились "живые" фото нового кроссовера Haval для России
Фото: Haval ClubHaval Club

Машина построена на новой платформе Great Wall - Lemon. Длина, ширина и высота кузова составляют соответственно 4 620, 1 890 и 1 780 мм, колесная база - 2 738 мм.

Haval Dargo

Силовой агрегат для российского рынка - двухлитровый бензиновый турбомотором мощностью 192 л. с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой. Привод может быть передним или полным.

Haval обещает начать продажи кроссоверов Dargo уже в этом году. Судя по всему, это случится в ближайшие месяцы. Цены пока не объявлены.

Сейчас в российской линейке Haval остался только один внедорожник - большой H9. Компанию ему составляют три кроссовера - Jolion, F7 и F7x. Также представительство марки предлагает пикапы GWM - Poer и Wingle 7.

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