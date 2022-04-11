Появились "живые" фото нового кроссовера Haval для России

На этой неделе на заводе Haval в Тульской области стартовало серийное производство кроссовера Dargo для России. И вот уже шпионам удалось сделать первые "живые" снимки этого автомобиля. Фото опубликовал паблик Haval Club. На них изображен Dargo черного цвета спереди и сзади.

Фото: Haval Club Haval Club

Машина построена на новой платформе Great Wall - Lemon. Длина, ширина и высота кузова составляют соответственно 4 620, 1 890 и 1 780 мм, колесная база - 2 738 мм.

Haval Dargo

Силовой агрегат для российского рынка - двухлитровый бензиновый турбомотором мощностью 192 л. с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой. Привод может быть передним или полным.

Haval обещает начать продажи кроссоверов Dargo уже в этом году. Судя по всему, это случится в ближайшие месяцы. Цены пока не объявлены.