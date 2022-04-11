Немецко-китайская Borgward Auto обанкротилась

Borgward Auto, большая часть которой принадлежит китайской компании UCAR, пройдет через процедуру банкротства и ликвидации. Соответствующее заявление уже подано в Пекинский суд, и решение будет оглашено в начале июля. Причина – в провальных показателях продаж. В 2019 году Borgward вышла на рекордные 54 500 реализованных автомобиля, однако пандемия сильно подкосила UCAR, а вместе с ним и сам автобренд: в 2020 году продажи рухнули на 84 процента – до 8740 единиц.

Фото: © Borgward © Borgward

По словам инсайдеров, «Borgward обречена». Успеха на рынке не случилось, и ни один инвестор не заинтересован во вложениях в компанию. Поэтому банкротство и последующая ликвидация представляются «наилучшим вариантом».

Borgward была основана в Германии в 1919 году. Она начинала наравне с «немецкой тройкой», но дела не пошли в гору, и в 1961 году компания обанкротилась. Спустя почти полвека ее возродил Кристиан Боргвард, внук основателя Карла Боргварда, а в 2014-м пекинская Foton Motor Group приобрела компанию за пять миллионов евро.

Borgward BX3

В 2016 году на свет появился первенец возрожденной марки – кроссовер Borgward BX7, продажи которого на пике доходили до 6000 экземпляров в месяц. Однако уже в следующем году интерес покупателей стал угасать. Не показали блестящих результатов и два следующих вседорожника.