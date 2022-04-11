Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
54 минуты назад

Завод в Калуге остановил производство автомобилей Mitsubishi

Wroom.ru

В японских СМИ появились сообщения об прекращении производства автомобилей Mitsubishi на заводе в Калуге.

Завод в Калуге остановил производство автомобилей Mitsubishi
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Калужский завод «ПСМА Рус», в отличие от многих других автозаводов в России, весь март продолжал выпуск автомобилей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в обычном режиме. Иностранные комплектующие не поступали на предприятие из-за проблем с логистикой, но имевшийся запас деталей позволял продолжать производство.

Однако несколько дней назад завод всё-таки прекратил выпуск машин. Насколько долгим будет простой пока неизвестно. Компания Mitsubishi Motors пока официально не комментировала ситуацию.

Автоновости,Mitsubishi Outlander,Mitsubishi,Mitsubishi Motors,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители