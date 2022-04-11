Завод в Калуге остановил производство автомобилей Mitsubishi

В японских СМИ появились сообщения об прекращении производства автомобилей Mitsubishi на заводе в Калуге.
Калужский завод «ПСМА Рус», в отличие от многих других автозаводов в России, весь март продолжал выпуск автомобилей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в обычном режиме. Иностранные комплектующие не поступали на предприятие из-за проблем с логистикой, но имевшийся запас деталей позволял продолжать производство.
Однако несколько дней назад завод всё-таки прекратил выпуск машин. Насколько долгим будет простой пока неизвестно. Компания Mitsubishi Motors пока официально не комментировала ситуацию.