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3 часа назад

BYD: отказ от ДВС и обновленный Han EV

Autorating.ru

Компания BYD объявила о прекращении выпуска бензиновых машин. В апреле мощности концерна переключились на производство только подзаряжаемых гибридов и электромобилей. Одновременно с этим был представлен обновленный электрический флагман Han EV.

BYD прекращает выпуск бензиновых машин
Фото: BYDBYD

Седан получил новые тяговые батареи, благодаря чему емкость аккумулятора увеличилась до 90 кВт ч, а запас хода – до 715 км (по циклу CLTC). Мощность переднего электромотора выросла с 222 до 245 л.с. Среди других изменений – фонари, бамперы и колеса. Интерьер пополнился лишь новыми материалами отделки.

К китайским дилерам марки обновленный BYD Han EV поступит до лета. Напомним, модель вышла на рынок два года назад и разошлась тиражом в 180 тысяч экземпляров.

Автоновости,BYD,
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