Маск представил серийный Cybertruck: к качеству много вопросов

В эти выходные в Техасе состоялось открытие ещё одной гигафабрики Tesla - Giga Texas (также Gigafactory 5). В рамках мероприятия была представлена серийная версия пикапа Cybertruck, который с осени 2019 года не может добраться до конвейера.

Фото: youtube.com youtube.com

На самом деле в Техасе показали не товарный автомобиль, а, скорее, предсерийный прототип - доработанный под рынок: так, по сравнению с версией Cybertruck 1.0 у автомобиля появились зеркала заднего вида, единственная щётка стеклоочистителя впечатляющего размера, изменены расширители колёсных арок и бампер - они стали крупнее. Также пикап получил дополнительные фары, расположенные между бампером и "лицевой" панелью, что выглядит несколько странно: как будто чуть приоткрытые двери лифта, через щель между которыми видно освещение шахты.

На канале Cyber Owners размещено видео с пикапом Cybertruck: презентационный автомобиль имеет существенные недостатки, касающиеся зазоров между кузовными панелями, их несоосности, крепления деталей, а также механических повреждений, например, на зеркалах.