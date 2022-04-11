Власти Москвы объяснили эксперимент с оставлением места ДТП

Эксперимент, позволяющий водителям в ряде случаев оставлять место аварии, поможет снизить смертность на МКАД. Такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" выразил заммэра Максим Ликсутов. Также нововведение призвано сократить число "вторичных" аварий.

Фото: Руслан Зыбин Руслан Зыбин

"Человеческая жизнь для нас дороже, - сказал вице-мэр. - У нас на всех вылетных магистралях, на МКАД огромное количество камер. Всегда можно предоставить эти видео в страховую компанию и ГИБДД, чтобы разобрать причины ДТП".

По словам Максима Ликсутова, теперь водители, попавшие в аварию без пострадавших на МКАД, ТТК, хордах и других вылетных магистралях, могут сразу отъехать в безопасное место. И уже затем спокойно разбираться в причинах ДТП и оформлять его без риска понести ответственность за оставление места аварии.

На это решение московские власти пошли после ряда крупных аварий на вылетных магистралях и МКАД. Многие из них приводят к гибели людей и происходят по одному и тому же сценарию. Водители после мелкого ДТП останавливаются на скоростной дороге, а остальные участники движения зачастую не успевают затормозить. Владельцы авто к тому же часто выходят на дорогу осматривать повреждения. И в результате попадают под колеса попутных автомобилей.