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3 часа назад

Власти Москвы объяснили эксперимент с оставлением места ДТП

Российская Газета

Эксперимент, позволяющий водителям в ряде случаев оставлять место аварии, поможет снизить смертность на МКАД. Такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" выразил заммэра Максим Ликсутов. Также нововведение призвано сократить число "вторичных" аварий.

Власти Москвы объяснили эксперимент с оставлением места ДТП
Фото:  Руслан Зыбин Руслан Зыбин

"Человеческая жизнь для нас дороже, - сказал вице-мэр. - У нас на всех вылетных магистралях, на МКАД огромное количество камер. Всегда можно предоставить эти видео в страховую компанию и ГИБДД, чтобы разобрать причины ДТП".

По словам Максима Ликсутова, теперь водители, попавшие в аварию без пострадавших на МКАД, ТТК, хордах и других вылетных магистралях, могут сразу отъехать в безопасное место. И уже затем спокойно разбираться в причинах ДТП и оформлять его без риска понести ответственность за оставление места аварии.

На это решение московские власти пошли после ряда крупных аварий на вылетных магистралях и МКАД. Многие из них приводят к гибели людей и происходят по одному и тому же сценарию. Водители после мелкого ДТП останавливаются на скоростной дороге, а остальные участники движения зачастую не успевают затормозить. Владельцы авто к тому же часто выходят на дорогу осматривать повреждения. И в результате попадают под колеса попутных автомобилей.

Отметим, что специалисты столичного ЦОДД и ранее просили водителей отъезжать в безопасное место. Однако далеко не все следовали совету, поскольку трактовки подобных ситуаций были двойственными. Однако теперь в Москве оставление места мелкой аварии на вылетной магистрали официально перестает считаться нарушением в любом случае. В дальнейшем столичные власти рассчитывают, что эксперимент станет основой для изменений в ПДД.

Автоновости,Максим Ликсутов,ГИБДД,Правительство Москвы,
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