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57 минут назад

Новый Nissan Pathfinder получил версию для бездорожья

Motor.ru

В гамме Nissan Pathfinder появилась новая версия Rock Creek для бездорожья. Такой автомобиль стандартно оснащен полным приводом, перенастроенной подвеской с увеличенным дорожным просветом и светодиодными противотуманными фарами. Двигатель хоть и прежний, но мощнее, чем на обычном Pathfinder — всё благодаря новым топливным картам.

Новый Nissan Pathfinder получил версию для бездорожья
Фото: © Nissan© Nissan

Внедорожник Pathfinder пятого поколения в России так и не начал толком продаваться, а Nissan уже прекратил поставки. Тем временем в Америке, где модель собирают, у неё появилась новая версия — Rock Creek. Такой Pathfinder больше подходит для вылазок на природу. У него на 15,9 миллиметра увеличен дорожный просвет, перенастроена подвеска и штатно стоят 18-дюймовые колеса с вседорожными шинами. В стандартное оснащение также включены светодиодные «противотуманки», система кругового обзора с режимом Off-Road и фаркоп, рассчитанный на прицепы массой не более 2700 килограммов.

Nissan
Nissan

Внешне Nissan Pathfinder Rock Creek отличается двухцветным окрасом кузова, особыми шильдиками и эксклюзивным дизайном фирменной решетки V-Motion. Если у обычного внедорожника она идет с тремя горизонтальными «слотами», то здесь забрана сеткой, выкрашена в черный цвет и дополнена прорезями в верхней части. В салоне — комбинированная отделка сидений кожзамом и тканью, вышивки Rock Creek, оранжевая прострочка и два раздельных кресла на втором ряду. Схем оформления интерьера будет десять: шесть однотонных и четыре двухцветных.

Стандартный для Pathfinder «атмосферник» V6 3.5 на «Рок-Крике» получил новые топливные карты, в результате чего отдача выросла с 288 лошадиных сил и 351 Нм крутящего момента до 299 сил и 366 Нм. Двигатель сочетается с девятидиапазонным автоматом и полным приводом Intelligent 4WD, хотя обычные Pathfinder могут быть и переднеприводными. Публичная премьера Pathfinder Rock Creek состоится на Нью-Йоркском автосалоне в середине апреля. Продажи стартуют летом.

Автоновости,Nissan Pathfinder,Nissan,
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