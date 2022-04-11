Iran Khodro может привезти свои машины в Россию

На российском рынке скоро могут появиться автомобили иранской компании Iran Khodro. Это не первая попытка производителя укрепиться в России, ранее машины из Ирана уже продавали в нашей стране. Удастся ли производителю укрепиться в РФ?

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Иранский производитель в России. Для того чтобы реализовывать транспорт на российском рынке, производителю из Ирана предварительно нужно будет пройти процедуру сертификации. Не исключено, что её со временем упростят или сократят по времени. Если вы хотите знать что в ближайшем времени будет с автокредитами, читайте следующую статью.

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Iran Khodro представляет собой крупнейшего производителя автотранспорта на Ближнем Востоке. Машины данного бренда собирают в Иране, Азербайджане, Латинской Америке.

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Иранский производитель строят на основе таких авто как: Suzuki, Peugeot, Renault. Самой известной и популярной маркой является удобный и надежный седан Samand, который ранее собирали в Беларуси.

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Первые шаги Iran Khodro на российском рынке. В прошлые годы производитель из Ирана уже пытался выйти на отечественный рынок. В 2021 году иранский бренд показал в Москве три автомобиля, которые представляли собой перелицованные старые Peugeot.

Iran Khodro поставлял свои Samand в Россию еще в 2000-х годах. Модели собраны на платформе Peugeout 405. В движение авто приводил турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. В 2009 году производителю пришлось уйти с российского рынка из-за несоответствия экологическим нормам «Евро-4».

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В 2016 году иранский производитель привез в Москву седаны Runna, Soren, Dena, которые соответствовали экологическим стандартам. Но машины не пользовались популярностью из-за простого и устаревшего салона. Модели не справились с конкуренцией, которую составили корейские и китайские производители.

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В 2018 году из Ирана в Россию прибыли машины под азербайджанским брендом Khazar.

Какие автомобили появятся в России. Сейчас, когда против России введены в санкции и многие известные автомобильные бренды, на отечественном рынке могут появиться автомобили азиатских производителей. Сможет ли иранский бренд укрепиться в России на этот раз, покажет время. Специалисты проводят маркетинговое исследование с целью сформировать примерный прайс на свою продукцию.