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41 минуту назад

Очереди за новыми Hyundai и Kia растянулись на полтора года

Motor.ru

Hyundai Motor и Kia продолжают испытывать серьезные проблемы на производствах, связанные с последствиями пандемии и глобальным дефицитом электронных комплектующих. Весной к ним прибавились новые сбои в логистике. В марте количество оплаченных, но недоставленных клиентам автомобилей перевалило суммарно за один миллион, сообщает The Korea Times со ссылкой на инсайдеров. Некоторым придется ждать свои машины до полутора лет.

Корейские марки «задолжали» покупателям более миллиона авто
Фото: Kia Kia

В конце прошлого года «долг» Kia только на домашнем рынке составлял около 100 тысяч автомобилей, а к началу 2022 года это число выросло до полумиллиона. Вместе с заказанными автомобилями Hyundai оно превышает миллион.

Предоплаченные автомобили составили 15 процентов от общих продаж Hyundai и Kia в прошлом году. Всего корейским маркам удалось продать 6,66 миллиона машин при запланированном объеме в 7,47 миллиона: достичь цели помешал дефицит полупроводников и другие проблемы с деталями, которые мешают производителям сохранять рабочий ритм.

Что касается моделей, то, к примеру, очередь за кроссоверами Kia Sorento и Sportage с гибридными силовыми растянулась на полтора года. К долгому ожиданию стоит приготовиться покупателям минивэна Carnival и седана K5, доставка которых занимает примерно по 11 месяцев. Более одного года придется ждать автомобили тем, кто заказал электрические Hyundai Ioniq 5 и Porter, а также кроссоверы Genesis GV60 и GV70.

В России сборка Hyundai и Kia налажена на заводе в Санкт-Петербурге и калининградском «Автоторе». Работа на первом остановлена на неопределенный срок, а «Автотор» продолжает собирать автомобили и получать запчасти. На фоне снижения производственных темпов и падения продаж Hyundai и Kia рекордно повысили цены: последние прибавки варьируются от 160 тысяч до миллиона рублей.

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