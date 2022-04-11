Корейские марки «задолжали» покупателям более миллиона авто

Hyundai Motor и Kia продолжают испытывать серьезные проблемы на производствах, связанные с последствиями пандемии и глобальным дефицитом электронных комплектующих. Весной к ним прибавились новые сбои в логистике. В марте количество оплаченных, но недоставленных клиентам автомобилей перевалило суммарно за один миллион, сообщает The Korea Times со ссылкой на инсайдеров. Некоторым придется ждать свои машины до полутора лет.

Фото: Kia Kia

В конце прошлого года «долг» Kia только на домашнем рынке составлял около 100 тысяч автомобилей, а к началу 2022 года это число выросло до полумиллиона. Вместе с заказанными автомобилями Hyundai оно превышает миллион.

Предоплаченные автомобили составили 15 процентов от общих продаж Hyundai и Kia в прошлом году. Всего корейским маркам удалось продать 6,66 миллиона машин при запланированном объеме в 7,47 миллиона: достичь цели помешал дефицит полупроводников и другие проблемы с деталями, которые мешают производителям сохранять рабочий ритм.

Что касается моделей, то, к примеру, очередь за кроссоверами Kia Sorento и Sportage с гибридными силовыми растянулась на полтора года. К долгому ожиданию стоит приготовиться покупателям минивэна Carnival и седана K5, доставка которых занимает примерно по 11 месяцев. Более одного года придется ждать автомобили тем, кто заказал электрические Hyundai Ioniq 5 и Porter, а также кроссоверы Genesis GV60 и GV70.