Концерн Nokian Tyres заявил о запрете экспорта шин из России в ЕС

«Санкции запрещают импорт шин из России в ЕС, запрещают экспорт некоторых видов сырья из ЕС в Россию, а также ограничивают перевозки по России. Новые санкции окажут значительное влияние на производство шин в России и продажи шин как в России, так и в ЕС, особенно в Центральной Европе», — говорится в сообщении компании.