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1 час назад

Концерн Nokian Tyres заявил о запрете экспорта шин из России в ЕС

Газета.Ruиещё 1

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres заявил, что введенные против России санкции окажут значительное влияние на способность компании производить и продавать шины — как в РФ, так и в Европе.

Концерн Nokian Tyres заявил о запрете экспорта шин из России в ЕС
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»

«Санкции запрещают импорт шин из России в ЕС, запрещают экспорт некоторых видов сырья из ЕС в Россию, а также ограничивают перевозки по России. Новые санкции окажут значительное влияние на производство шин в России и продажи шин как в России, так и в ЕС, особенно в Центральной Европе», — говорится в сообщении компании.

В 2021 году на Россию пришлось около 20% чистых продаж Nokian Tyres. Около 80% шин для легковых автомобилей Nokian Tyres было произведено в России. При этом половина всего сырья для изготовления покрышек поступает из-за пределов страны. Поэтому доступность сырья окажет значительное влияние на способность компании продолжать производство в России.

В Nokian Tyres также заявили, то компании запрещено покупать, импортировать или передавать товары, которые приносят доходы России. Также запрещено предоставлять техническую или финансовую помощь, брокерские или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, приносящим России доход.

Автоновости,ЕС,
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