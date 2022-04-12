Концерн Nokian Tyres заявил о запрете экспорта шин из России в ЕС

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres заявил, что введенные против России санкции окажут значительное влияние на способность компании производить и продавать шины — как в РФ, так и в Европе.
«Санкции запрещают импорт шин из России в ЕС, запрещают экспорт некоторых видов сырья из ЕС в Россию, а также ограничивают перевозки по России. Новые санкции окажут значительное влияние на производство шин в России и продажи шин как в России, так и в ЕС, особенно в Центральной Европе», — говорится в сообщении компании.
В 2021 году на Россию пришлось около 20% чистых продаж Nokian Tyres. Около 80% шин для легковых автомобилей Nokian Tyres было произведено в России. При этом половина всего сырья для изготовления покрышек поступает из-за пределов страны. Поэтому доступность сырья окажет значительное влияние на способность компании продолжать производство в России.
В Nokian Tyres также заявили, то компании запрещено покупать, импортировать или передавать товары, которые приносят доходы России. Также запрещено предоставлять техническую или финансовую помощь, брокерские или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, приносящим России доход.