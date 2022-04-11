В Эстонии запретили работу «Яндекс.Такси»

Сегодня, 11 апреля, вступил в силу запрет на работу в Эстонии российского сервиса «Яндекс.Такси». Об этом сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

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«В понедельник вступили в силу санкции в отношении российского сервиса «Яндекс.Такси», которые запрещают ее деятельность в Эстонии. Соответствующее постановление правительства было принято 31 марта», - указано в заявлении.

Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что дополнительные санкции необходимы для защиты безопасности Эстонии.

«Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex», - отметила Каллас.

Ранее правительство Эстонии выступило с заявлением, что одна из главных причин для введения внутригосударственных санкций - недавнее решение российских властей, что Yandex в обязательном порядке якобы должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.