Власти Японии уличили в давлении на работающих с РФ автопроизводителей

«На данный момент целый ряд японских автопроизводителей, имеющих производственные мощности в России, заявил о приостановке своей производственной деятельности, ссылаясь в том числе и на проблемы с производственно-логистическими цепочками. На деле же, на мой взгляд, речь идет о том, что здешний бизнес подвергается достаточно серьезному давлению на предмет сворачивания деятельности в России», - подчеркнул он.