Власти Японии уличили в давлении на работающих с РФ автопроизводителей

Решение ряда японских автопроизводителей приостановить свою деятельность в России связано с давлением властей Японии. Об этом заявил посол РФ в стране Михаил Галузин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
«На данный момент целый ряд японских автопроизводителей, имеющих производственные мощности в России, заявил о приостановке своей производственной деятельности, ссылаясь в том числе и на проблемы с производственно-логистическими цепочками. На деле же, на мой взгляд, речь идет о том, что здешний бизнес подвергается достаточно серьезному давлению на предмет сворачивания деятельности в России», - подчеркнул он.
Посол также отметил, что принятие решения японского правительства вместе со странами Группы семи (G7) о запрете новых инвестиций в российскую экономику является отрицательным сигналом японскому бизнесу.
«Пока ситуация такова, что японские автопроизводители приостановили свою производственную деятельность в России, но предприятия не закрыты, их работа приостановлена», - указал Галузин.
С 5 апреля действует запрет экспорта в Россию отдельных категорий автомобилей и мотоциклов. В санкционный список попали 19 категорий товаров, среди которых преобладают предметы роскоши, например, алкогольная продукция, фарфор, жемчуг и антиквариат. Включенные в перечень автомобили должны стоить больше 6 млн иен ($49 тыс.), мототранспорт — свыше 600 тыс. иен ($4,9 тыс.). Также власти наложили запрет на экспорт, перепродажу и трансфер мотозапчастей, а также на шасси в сборе с моторами и кузова для легковых автомобилей.