Chery рассекретила конкурента Kia K5 и Toyota Camry

Компания Chery опубликовала официальные изображения новой модели - седана D-класса Arrizo 8. Он поступит в продажу уже в этом году.

Фото: Chery Chery

До этого времени Chery разумно развивала линейку кроссоверов, в которой теперь есть представители практически всех сегментов, включая премиальный, в котором выступают модели Exeed. Теперь китайцы посматривают на легковые авто, с которыми у Chery в настоящий момент наблюдается серьёзная просадка: в Китае продают только компактные Arrizo 5 Pro, Arrizo 5 Plus и Arrizo GX. Расширяться решили сразу с большого авто - Arrizo 8 длиной примерно 4.8 метра.

В конце марта Chery показала изображения салона Arrizo 8, вместе с которыми "РГ" публиковала "шпионские" фото внешности автомобиля. Теперь она рассекречена полностью, и в комментариях пользователи уже увидели сходство передней части Arrizo 8 с моделями Audi, а задней - с Toyota Camry.

Chery

Как бы то ни было, но салон Chery Arrizo точно вдохновлён автомобилями Mercedes: взглянуть хотя бы на пульты управлениями настройками кресел.

Chery

Технических подробностей на данный момент больше не появилось. Предполагается, что Chery Arrizo 8 получит 197-сильный двигатель объёмом 1.6 литра и двухлитровый T-GDI.