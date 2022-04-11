Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

11 тысяч внедорожников Chevrolet и Cadillac отзывают в России

Wroom.ru

Российское представительство концерна General Motors объявило отзыв внедорожников Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.

11 тысяч внедорожников Chevrolet и Cadillac отзывают в России
Фото: Chevrolet Chevrolet

Сервисная кампания затронет 11 158 автомобилей, проданных в России с 2007 до 2014 года. Причина отзыва — неисправная подушка безопасности переднего пассажира: из-за дефекта пиропатрона в некоторых случаях эйрбег может неправильно сработать в случае аварии и нанести травмы пассажиру.

У автомобилей, попавших под отзыв, заменят пиропатрон подушки безопасности. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

Сейчас соплатформенные внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade не продаются официально в России: американский концерн приостановил поставки машин после начала военного конфликта на Украине.

Автоновости,Cadillac Escalade,Chevrolet Tahoe,Cadillac,Chevrolet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители