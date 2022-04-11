11 тысяч внедорожников Chevrolet и Cadillac отзывают в России

Российское представительство концерна General Motors объявило отзыв внедорожников Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Сервисная кампания затронет 11 158 автомобилей, проданных в России с 2007 до 2014 года. Причина отзыва — неисправная подушка безопасности переднего пассажира: из-за дефекта пиропатрона в некоторых случаях эйрбег может неправильно сработать в случае аварии и нанести травмы пассажиру.

У автомобилей, попавших под отзыв, заменят пиропатрон подушки безопасности. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.