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41 минуту назад

Porsche посвятила чемодан спорткару 911

Motor.ru

Компания Porsche представила новый аксессуар – чемодан, посвященный модели 911. Для его создания производитель объединил усилия с соотечественниками из компании Rimowa, которая производит чемоданы с 50-х годов прошлого века. Результатом коллаборации стал Rimowa x Porsche Hand-Carry Case Pepita с корпусом из анодированного алюминия и множеством отсылок к дизайну культового спорткара. Тираж аксессуара ограничен 911 экземплярами.

Porsche посвятила чемодан спорткару 911
Фото: Motor.ruMotor.ru

Глянцевые детали вдохновлены хромированными элементами Porsche 901, который впоследствии переименовали в 911. Кожаные ремешки отсылают к ремням, которыми крепились к корпусу капоты ранних спорткаров, а держатели ремешков выполнили в форме герба Porsche. По центру расположен полноразмерный герб – такой же, как на автомобилях, и защищенный от царапин.

Подразделение Porsche Classic построило уникальный 911

Внутри чемодан отделан черно-белой тканью с паттерном Pepita в мелкую клетку, который наносили на сиденья 911. Инструкция по использованию замков выполнена в характерном желтом цвете – это отсылка к информационным этикеткам в моторном отсеке спорткара.

Объем RIMOWA x Porsche Hand-Carry Case Pepita составляет 30 литров. Его размеры рассчитаны специально для перевозки в 911: он идеально помещается в переднем багажнике моделей 996, 997, 991 и модели текущего поколения – 992. Хозяева более возрастных спорткаров могут перевозить его на заднем сиденье.

Всего Porsche выпустит 911 чемоданов, которые будут доступны в онлайн-магазине немецкой марки с 21 апреля. Стоимость пока не раскрывается.

В прошлом году электрокар Porsche Taycan превратили в мини-кемпер с палаткой на крыше. В набор, выполненный в бордово-баклажановом цвете, также вошли 60-литровый чемодан на колесиках и рюкзак объемом 30 литров, а его цена составила 250 тысяч долларов.

Автоновости,Porsche,
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