Рынок кроссоверов и внедорожников за месяц обвалился на 36%

В марте этого года на рынке новых SUV в России было продано 45 364 новых автомобиля. Годом ранее продажи в сегменте составили 70 560 ед. Объемы реализации новых SUV упали за месяц на 36%, о чем говорится в новом отчете "Автостат Инфо".
Кроссовер Hyundai Creta лидирует по количеству проданных за месяц машин на рынке SUV. В марте этого года было реализовано 3277 таких автомобилей, а годом ранее — 6412 ед. Вторым в сегменте в отчетный период стал Lada Niva Travel — 2574 проданных машин, что на 14% меньше, результата годичной давности (3004 ед.). Renault Duster показал третий результат в сегменте, увеличив продажи прошлого года (2109 ед.) на 12%. Toyota RAV4 заняла в мартовском рейтинге 4-е место, несмотря 61-процентный спад в годовом сравнении с 4654 до 1805 ед. Пятым стал Nissan Qashqai — 1556 проданных машин, на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года — 1922 ед.
Топ-10 рынка новых SUV в марте 2022 года дополнили: Kia Sportage — 1410 ед. (-52%), Mitsubishi Outlander — 1260 авто (-14%), Nissan X-Trail — 1195 машин (-33%), Haval Jolion — 1160 авто и Mazda CX-5 — 1079 ед. (-37%).
За первый квартал этого года продажи кроссоверов и внедорожников в РФ, по данным «Автостат Инфо», составили 149 576 авто, что на 15% меньше результата годичной давности — 176 801 ед.