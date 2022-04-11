Путин поручил МВД согласовать с Белоруссией взаимное признание нарушений ПДД

Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел РФ согласовать с Белоруссией взаимное признание и исполнение решений по административным делам о нарушениях правил дорожного движения, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, после достижения договоренности с Белоруссией МВД РФ должно будет подписать соглашение от имени Российской Федерации.

Данный проект был изначально одобрен правительством РФ. После подписания договоренности в проект будет разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме "Восточный", расположенном на Дальнем Востоке, 12 апреля.