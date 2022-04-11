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11 минут назад

Путин поручил МВД согласовать с Белоруссией взаимное признание нарушений ПДД

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел РФ согласовать с Белоруссией взаимное признание и исполнение решений по административным делам о нарушениях правил дорожного движения, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин поручил МВД согласовать с Белоруссией взаимное признание нарушений ПДД
Фото: Газета.руГазета.ру

Согласно документу, после достижения договоренности с Белоруссией МВД РФ должно будет подписать соглашение от имени Российской Федерации.

Данный проект был изначально одобрен правительством РФ. После подписания договоренности в проект будет разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме "Восточный", расположенном на Дальнем Востоке, 12 апреля.

11 марта главы России и Белоруссии лично встречались в Кремле. Их переговоры длились более пяти часов. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины. Вторая часть переговоров была посвящена двусторонним отношениям, а также выстраиванию взаимодействия в условиях жесткого давления Запада.

Автоновости,Александр Лукашенко,Владимир Путин,МВД России,Правительство РФ,
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