Toyota выплатит владельцам дефектных машин около $1,5 млрд

Федеральный суд Австралии признал компанию Toyota виновной в продаже дизельных автомобилей с неисправными сажевыми фильтрами. Как сообщает Motor.ru, компания должна выплатить около 1,5 млрд долларов владельцам Toyota Hilux, Land Cruiser Prado и Fortuner с турбомоторами 1GD-FTV и 2GD-FTV.

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Всего таких машин в Австралии более 264 тыс. Истцы потребовали от Toyota компенсацию в размере 25% стоимости от машин, однако суд удовлетворил требования лишь частично, обязав Toyota выплатить по 17,5% от средней розничной цены.

Дефектные сажевые фильтры ставились на внедорожники и пикапы Toyota, проданные в Австралии с октября 2015 по апрель 2020 года. Суд постановил, что владельцы этих автомобилей столкнулись с повышенным расходом топлива, а эксплуатация автомобилей сопровождалась выбросами белого дыма. Некоторые обладатели неисправных машин тщетно пытались добиться ремонта в дилерских центрах, встречая отказы, из-за чего машины простаивали.