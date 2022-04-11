В Сеть утекло первое фото нового суперкара Lamborghini

Внешность нового суперкара Lamborghini Huracan Tecnica раскрыли до официальной премьеры. Снимок автомобиля взят из фирменного приложения Unica, и на нём можно увидеть, что новинка получит как минимум измененный дизайн передка. Кроме того, ожидаются новое аэродинамическое «оперение» и прежний «атмосферник» V10 5.2, настроенный на отдачу 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Автомобиль, как ожидается, представят 12 апреля текущего года.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Самое заметное отличие Huracan Tecnica от обычного «Уракана» — другой передней бампер со вставки, образующими знакомую литеру «Y». Они отсылают к гибриду Sian и концепту Terzo Millennio. Предположительно суперкар получит увеличенный спойлер и шестиугольные выхлопные патрубки.

Также ожидаются «атмосферник» V10 5.2 в паре с семидиапазонным «роботом» LDF, упрощенная по сравнению с STO аэродинамика, однако тип привода пока остается под вопросом.

Ранее опубликованный тизер Tecnica показал лишь углепластиковую крышку моторного отсека оригинального дизайна и табличку с надписью «Ordine di accensione», то есть порядок работы цилиндров. Не исключено, что эта версия Huracan станет одной из последних перед появлением гибридного наследника модели в 2024 году.