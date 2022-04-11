В России подорожали новые Chevrolet Tahoe

В России подорожал внедорожник Chevrolet Tahoe. Прибавка к цене составила 50 тыс. рублей или 0,7%. Об этом сообщают "Автоновости дня".

Фото: Chevrolet Chevrolet

Автомобиль в базовой комплектации (Z71) теперь стоит теперь от 7 млн 400 рублей, а топовая (RST) — от 7 млн 500 рублей. Обе версии внедорожника оснащаются бензиновым двигателем объемом 5.3 л., который выдает 343 л.с. и сочетается с классической 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Что касается остальных моделей Chevrolet, то обновленный Traverse пока не продается в России, а компактный кроссовер Trailblazer не получал прибавку к цене.