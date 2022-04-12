Какие проблемы есть у подержанного Peugeot 208?

Peugeot 208 - маленький французский хэтчбек, который широко представлен на вторичном рынке России. Главное его преимущество - небольшие размеры, которые сочетаются со стильным внешним видом. Peugeot 208 - автомобиль, который можно расценивать в качестве работы над ошибками. Предшественник в линейке, Peugeot 207, оказался слишком унылым внутри и медлительным. Несмотря на тщательную работу производителя, хэтчбек 208 тоже не получил успеха на рынке России.

Модель Peugeot 208 продавалась на рынке России всего 4 года в версии с 3- и 5-дверным кузовом. Как правило, лев на решетке радиатора заставляет убедиться в высоком качестве, но в указанный срок в РФ реализовали только 3500 автомобилей. Почти половина приходилась на первый год продаж - 2013. Поэтому на современном вторичном рынке не так много вариантов. Самые хорошие образцы можно найти по цене от 400 000 рублей. Но стоит ли рассматривать Peugeot 208 в 7-летнем возрасте с пробегом до 250 000 км?

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Автомобиль реализовался в РФ с большой моторной гаммой. В нее входила и бензиновая «четверка», объемом 1.6 литра на 120 л.с. Над созданием данного агрегата работали французы совместно с BMW. Среди отрицательных особенностей можно отметить цепь ГРМ, которая быстро растягивается. Менять такой элемент нужно вместе с натяжителем каждые 50 000 км пробега. Есть и другие слабые места у мотора - текущие прокладки и датчики температуры, которые быстро выходят из строя. Недолговечность отмечается и у масляного насоса, фазовращателей и электромагнитной муфты привода помпы. По этой причине автомобилей с таким силовым агрегатом лучше всего избегать.

Более привлекательно смотрятся версии, в которых применяются 3-цилиндровые моторы 1.0 и 1.2 Они имеют лучшую надежность и ресурс, но тоже отличаются недостатками. Главная особенность - специфическая схема ГРМ с ремнем, который погружается в масляную ванну для устранения шума во время работы. Менять этот элемент приходится часто, хотя производитель указывает интервал в 180 000 км пробега. Смазку тоже приходится обновлять чаще, чем на 15 000 км пробега.

Ресурсным считается турбированный дизельный мотор, с рабочим объемом 1.6 литра. Он способен служить до 500 000 км пробега, а его турбина не попросит замены или ремонта до 200 000 км. Слабые места у двигателя тоже есть - течи масла возле клапанной крышки и антифриза.

Самым простым и бюджетным вариантом трансмиссии считается МКПП. К ней в процессе эксплуатации не возникает никаких вопросов - только из-за закисания механизмов выбора передач. Альтернатива - 5-ступенчатая роботизированная КПП, которую для модели специально модернизировали. Она не доставляет владельцам серьезных проблем. Автомобили с 4-ступенчатой АКПП лучше всего обходить стороной. Эта система склонна к перегреву, поэтому доставляет много проблем.

В целом, Peugeot 208 - стильный и компактный автомобиль, который подойдет для эксплуатации в условиях города. Покупателю следует обращать внимание на состояние моторов и трансмиссии.