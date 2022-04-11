Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
1 час назад

Mercedes, Hyundai и Volkswagen: сколько стоят популярные иномарки сегодня

РИА "ФедералПресс"

Эксперты журнала AutoNews рассказали, какие цены на иномарки сегодня предлагают дилеры в Москве.

Mercedes, Hyundai и Volkswagen: сколько стоят популярные иномарки сегодня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Mercedes-Benz CLA – самую доступная модель бренда – можно приобрести за 5 950 000 рублей. Несколько дороже E 200 – 6,5 миллиона рублей.

Цены на GLC и GLE начинаются от 6 и 7 млн рублей соответственно.

Флагманский внедорожник G 63 AMG предлагают купить за 50 млн рублей.

Hyundai Solaris с 1,6-литровым двигателем в комплектации Comfort в салонах продают за 2 108 000 рублей.

Модель Creta в аналогичной комплектации стоит 2,76 млн рублей.

Цены на Elantra (1,6) начинаются от 2,7 млн рублей.

Стоимость Volkswagen Polo превысила 2 млн рублей.

За кроссовер Taos придется выложить от 3,53 миллиона рублей.

За Tiguan в комплектации Respect просят 4 815 600 рублей.

Mazda CX-9 удалось обнаружить за 7,5 млн рублей, CX-5 Active – можно купить за 4,2 млн рублей, сообщает AutoNews.

Ранее «ФедералПресс» со ссылкой на «Дром» рассказывал, насколько выросли цены на новые и подержанные автомобили в России.

Автоновости,Mazda CX-9,Volkswagen Polo,Hyundai Solaris,Mazda,Hyundai,Volkswagen,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители