Mercedes, Hyundai и Volkswagen: сколько стоят популярные иномарки сегодня

Эксперты журнала AutoNews рассказали, какие цены на иномарки сегодня предлагают дилеры в Москве.

Mercedes-Benz CLA – самую доступная модель бренда – можно приобрести за 5 950 000 рублей. Несколько дороже E 200 – 6,5 миллиона рублей.

Цены на GLC и GLE начинаются от 6 и 7 млн рублей соответственно.

Флагманский внедорожник G 63 AMG предлагают купить за 50 млн рублей.

Hyundai Solaris с 1,6-литровым двигателем в комплектации Comfort в салонах продают за 2 108 000 рублей.

Модель Creta в аналогичной комплектации стоит 2,76 млн рублей.

Цены на Elantra (1,6) начинаются от 2,7 млн рублей.

Стоимость Volkswagen Polo превысила 2 млн рублей.

За кроссовер Taos придется выложить от 3,53 миллиона рублей.

За Tiguan в комплектации Respect просят 4 815 600 рублей.

Mazda CX-9 удалось обнаружить за 7,5 млн рублей, CX-5 Active – можно купить за 4,2 млн рублей, сообщает AutoNews.