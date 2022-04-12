Где пройдут и кого коснутся массовые рейды ГИБДД

Массовые рейды пройдут сразу в нескольких городах России. Сотрудник ГИБДД проведут «сплошные проверки», на которых на определённом участке дороги дежурят сразу несколько патрульных машин с полицейскими.

Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС © Сергей Бобылев/ТАСС

Смоленск. В этом городе сплошные проверки пройдут лишь в одном районе – в Промышленном. В одном большом потоке будут останавливать все автомобили. Цель – выявить как можно больше нетрезвых водителей.

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В Воронежской области такое же мероприятие пройдёт вечером и даже ночью. Уполномоченные будут выявлять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские на определённом участке дороги останавливают все ТС, при этом оценивая состояние каждого водителя. Тех, кто попадут под подозрения отправят на медицинское освидетельствование.

Саратовская область также не стала исключением. Тех водителей, которые будут пойманы за рулём в состоянии алкогольного опьянения, ждёт серьёзное наказание. А именно – штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав. Те, кого поймают за повторное нарушение, накажут по статье 264.1 УК РФ. Что это значит? Нарушителю будет грозить лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять авто на протяжении трёх лет.

В Курской области рейды будут проходить сразу в нескольких районах, так как управление ТС водителями, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, представляют реальную угрозу населению.

В Тверской области сотрудники дорожной полиции особое внимание будут уделять не только тем, кто садится за руль пьяным, но и пассажирским перевозкам. Их интересует нарушают ли водители пассажирского транспорта ПДД и насколько эти нарушения грубые.

Также в Республике Марий Эл пройдут подобные мероприятия. Данные меры остро необходимы для предотвращения смертей на дорогах.

В Саранске полицейские будут искать дорожных нарушителей. Те, кого ранее также ловили за рулём пьяными, будут привлекать к уголовной ответственности. ГИБДД просит добропорядочных автомобилистов поучаствовать, всё что от них требуется – сообщить о нарушителе по телефону.

В Республике Коми цель точно такая же – найти злостных нарушителей.