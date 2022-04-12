Москва и Минск договорились о взаимном взыскании дорожных штрафов

Президент России Владимир Путин распорядился одобрить соглашение с Беларусью, которое предусматривает взаимное признание и исполнение правонарушений в области дорожного движения. Представители МВД должны подписать документ с сотрудниками ведомства Белоруссии. Нововведение позволит наказывать автомобилистов согласно статьям местных законодательств. При этом денежные средства от штрафов будут поступать в бюджет страны, где проживает нарушитель.

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Согласно документу, россияне, нарушившие ПДД в Белоруссии, будут привлечены к ответственности по местному законодательству. При этом взысканием денежного штрафа займется уже российская сторона. Аналогичным образом соглашение будет действовать и в обратном порядке. Граждане Белоруссии, нарушившие правила в России, получат постановление от ГИБДД, которое будет исполнено по российским законам.

Оплачивать штрафы нарушители будут в валюте той страны, где признали нарушение. Конвертация будет происходить по курсу национального банка. Денежные средства, взысканные судом, поступят в бюджет страны нарушителя. При этом пока неизвестно, когда совместное соглашение вступит в силу.