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1 час назад

Крупнейший автомобильный рынок мира обвалился из-за коронавируса

Lenta.ru

Китайский автомобильный рынок, крупнейший в мире, обвалился на фоне новых коронавирусных ограничений. Продажи в марте по сравнению с прошлым годом сократились на 11,7 процента, до 2,23 миллиона автомобилей, сообщает Reuters.

Крупнейший автомобильный рынок мира обвалился из-за коронавируса
Фото: ТАССТАСС

При этом, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, крупнейший по масштабам локдаун не повлиял на интерес к электромобилям — их продажи в Китае выросли вдвое, до 484 тысяч единиц.

Такой результат достигнут даже несмотря на то, что марте несколько раз приостанавливал работу шанхайский завод Tesla, из-за чего собрать удалось только 55,4 тысячи единиц электрокаров. В январе завод выпустил 68,1 тысячи автомобилей.

Также с середины марта остановлена работа на совместном предприятии Volkswagen и Toyota. Позднее, 9 апреля, о приостановке производства из-за проблем с логистикой сообщил китайский производитель Nio. Акции компании на фоне новостей упали на 8,5 процента.

Заместитель директора ассоциации Чэнь Шихуа рассказал, что автопроизводители настаивают на принятии правительством мер поддержки, таких как снижение налога на покупку автомобилей.

Ранее из-за коронавирусных ограничений производство на заводе в Шанхае остановил крупнейший поставщик автозапчастей Aptiv. От него зависят Tesla, GM, Ford, Toyota и Volkswagen.

Автоновости,Toyota,Tesla,Volkswagen,Ford,
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