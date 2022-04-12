Mazda остановит производство автомобилей в Японии

Mazda на время остановит конвейеры двух сборочных площадок в Японии. Как говорится в заявлении пресс-службы марки, заводы в Хиросиме и Хофу (Ямагути) отправят в простой на два дня – 14 и 15 апреля, после чего производство должно возобновиться. Причиной новой корректировки рабочего графика, как и предыдущих, стал дефицит комплектующих: каких именно, не уточняется, но ввозят их из Китая, где зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

Фото: © Mazda © Mazda

В Хиросиме Mazda собирает автомобили Mazda3, Mazda6, CX-30, CX-5, CX-8, CX-9 и MX-5, а в Хофу – Mazda2, Mazda3, CX-3 и CX-5. Кроме этого, на родине Mazda оперирует заводом в Миёси, где производят двигатели: судя по заявлению, оно продолжит работать в штатном режиме.

Mazda ставит производство в Японии на паузу уже не первый раз в этом году. До этого площадки отправили в простой 4 и 5 апреля из-за той же «заминки» с поставками деталей из Китая. Однако и без того Mazda, как и многие другие производители, испытывала проблемы с комплектующими. В феврале конвейеры также останавливали на два дня: на заводы вовремя не поступили грузы из Северной Америки, которую накрыли аномальные снежные бури.

Сколько автомобилей не досчитается Mazda в результате всех остановок, не разглашается, однако на японском сайте опубликовано извинение за задержки в доставке машин клиентам.