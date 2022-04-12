Колеса для BMW и MINI будут делать из «зеленого» алюминия

Компания BMW с 2024 года перейдет на использование алюминиевых колес, энергию для производства которых получают только из возобновляемых источников. Первенец новой стратегии — MINI Countryman следующего поколения. Литые диски кроссовера будут на 70 процентов состоять из вторичного алюминия, что в сочетании со 100-процентной зеленой энергетикой позволит снизить выбросы углекислого газа на 80 процентов.

Без малого год назад BMW начала использовать шины, сырье для которых имеет сертификат Лесного попечительского совета — международной некоммерческой организации, разрабатывающей стандарты ответственного управления лесами для борьбы с изменениями климата. Документ подтверждает, что натуральный каучук и вискозное волокно получены этическим путем, с соблюдением современных норм экологической безопасности. В 2022-м «зеленая» повестка продвинулась ещё дальше и дошла до легкосплавных алюминиевых колес: начиная с 2024-го энергию для их производства будут получать только из возобновляемых источников.

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В комбинации со вторсырьем это позволит снизить выбросы углекислого газа на 80 процентов, или до 500 тысяч тонн ежегодно. Первенцем новой экологической стратегии станет MINI Countryman следующего поколения. Его колеса будут на 70 процентов состоять из вторичного алюминия. Однако первый шаг в этом направлении был сделан ещё в 2019 году, когда завод BMW в немецком Ландсхуте сертифицировали по стандартам Aluminium Stewardship Initiative. Это значит, что предприятие соблюдает принципы устойчивого развития на всех этапах производственно-сбытовой цепочки.