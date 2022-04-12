Каким способом американцы воруют бензин из автомашин

Жители США из-за высоких цен на топливо стали воровать бензин, пишет журнал The National Interest.

Фото: Andrew Kelly/Reuters Andrew Kelly/Reuters

По данным издания, американцы обнаруживают отверстия в бензобаках своих автомобилей. Так, во Флориде арестовали преступную группу, укравшую топлива на 60 тыс. долларов. Ворованный бензин банда использовала как в личных целях, так и на перепродажу.

Полиция Вашингтона опубликовала рекомендации для водителей, желающих защитить автомобиль от злоумышленников. Так, стражи порядка предлагают парковать свой автомобиль в гараже или в хорошо освещенном месте с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть потенциальных воров.