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51 минуту назад

Американцы воруют бензин, проделывая дырки в баках автомашин

Газета.Ru

Жители США из-за высоких цен на топливо стали воровать бензин, пишет журнал The National Interest.

Каким способом американцы воруют бензин из автомашин
Фото: Andrew Kelly/ReutersAndrew Kelly/Reuters

По данным издания, американцы обнаруживают отверстия в бензобаках своих автомобилей. Так, во Флориде арестовали преступную группу, укравшую топлива на 60 тыс. долларов. Ворованный бензин банда использовала как в личных целях, так и на перепродажу.

Полиция Вашингтона опубликовала рекомендации для водителей, желающих защитить автомобиль от злоумышленников. Так, стражи порядка предлагают парковать свой автомобиль в гараже или в хорошо освещенном месте с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть потенциальных воров.

В США связывают рост цен на топливо с российской спецоперацией на Украине. В марте американский президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также новые инвестиции в ее энергетический сектор. В результате цена бензина на заправках в США значительно выросла.

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