Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
48 минут назад

Maserati готовит к запуску суперкар с тремя моторами мощностью 1200 л. с.

Wroom.ru

Концерн Stellantis показал прототип электрического спорткупе Maserati GranTurismo Folgore.

Maserati готовит к запуску суперкар с тремя моторами
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Сейчас в модельном ряду марки Maserati нет спортивных купе: выпуск модели GranTurismo завершился ещё в декабре 2019 года. Но вскоре итальянцы запустят производство GranTurismo второго поколения — прототип машины представили на мероприятии в Риме.

Stellantis

На фотографиях — спорткупе в электрическом исполнении Folgore («молния» в переводе с итальянского). По предварительной информации, машину оснастят тремя электромоторами суммарной мощностью около 1200 л. с. Будут в модельном ряду и традиционные версии с бензиновыми двигателями.

Дата запуска нового Maserati GranTurismo пока не объявлена. Ближайшей новинкой итальянской марки станет кроссовер Grecale.

Автоновости,Maserati GranTurismo,Maserati,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители