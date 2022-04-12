Maserati готовит к запуску суперкар с тремя моторами

Сейчас в модельном ряду марки Maserati нет спортивных купе: выпуск модели GranTurismo завершился ещё в декабре 2019 года. Но вскоре итальянцы запустят производство GranTurismo второго поколения — прототип машины представили на мероприятии в Риме.

На фотографиях — спорткупе в электрическом исполнении Folgore («молния» в переводе с итальянского). По предварительной информации, машину оснастят тремя электромоторами суммарной мощностью около 1200 л. с. Будут в модельном ряду и традиционные версии с бензиновыми двигателями.