Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
29 минут назад

Tesla выпустила электромобиль для своих сотрудников

Lenta.ruиещё 1

Tesla запустила продажи новой модели электрокара без официального анонса. Об этом сообщает издание Electrek.

Tesla выпустила электромобиль для "своих"
Фото: WikipediaWikipedia

Как стало известно журналистам тематического портала, Tesla запустила в ограниченную продажу модель Y Standard Range AWD. В настоящий момент электрический кроссовер доступен только для сотрудников корпорации, стоимость автомобиля составляет 60 тысяч долларов или около пяти миллионов рублей.

Электрокар оснащен новыми аккумуляторными элементами 4680, имеет полноприводную трансмиссию, незначительные изменения в дизайне. Дальность хода новой модели Tesla Y на одном заряде составляет около 450 километров, авто разгоняется до ста километров в час за пять секунд. Источники издания объяснили, что в настоящий момент Tesla распространяет автомобили только среди своих сотрудников, которые смогут оформить заказ и получить машину в ближайшие недели. Полноценный старт продаж кроссовера состоится позже.

В настоящий момент в интернет-магазине компании Илона Маска доступны две версии Tesla Y. Model Y Long Range продается за 63 тысячи долларов, Model Y Performance — за 68 тысяч долларов. При оформлении заказа производитель обещает доставить автомобиль не позже января 2023 года.

В начале года Илон Маск заявил, что Tesla не собирается в ближайшее время выпускать бюджетный автомобиль. Предприниматель объяснил отказ от разработки дешевой машины интересом к выпуску других авто.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители