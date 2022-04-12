Пять с минусом: новый Mitsubishi Outlander прошел краш-тест

Кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения протестировали краш-тестом. Эксперты японской программы по оценке безопасности автомобилей (Japan New Car Assessment Program, JNCAP) присудили гибридному вседорожнику пять баллов: он почти без нареканий справился со всеми испытаниями, заработав 176,77 балла из 190 возможных. И активные, и пассивные системы безопасности отметили высшей оценкой, но вторые сработали чуть хуже – на 86,77 балла из 100.

Фото: © Mitsubishi © Mitsubishi

В ходе тестов среднеразмерный кроссовер подвергли фронтальному удару на скорости 64 километра в час о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием, удару о недеформируемый барьер на скорости 55 километров в час и боковому удару. Также в JNCAP провели стендовые испытания сидений, проверили безопасность пешеходов при фронтальном столкновении, а также испытали работу электронных систем и комплекса вызова экстренных служб.

В большинстве тестов Outlander показал отличный результат, но некоторые показатели оценили на четверку. В их числе – безопасность заднего пассажира при фронтальном ударе со смещением, безопасность головы пешехода при столкновении, а также работа функции напоминания о непристегнутом ремне пассажира.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения дебютировал в начале прошлого года, а PHEV-версия присоединилась к гамме осенью. Она сохранила установку с 2,4-литровым ДВС и двумя электромоторами, общая мощность которых выросла на 40 процентов: двигатель на передней оси развивает 116 сил (255 Нм), а на задней – 136 (195 Нм). Емкость батареи в 20 киловатт-часов обеспечивает до 87 километров хода на электротяге.