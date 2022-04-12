УАЗ уйдет в корпоративный отпуск в мае

Ульяновский автомобильный завод объявил о том, что сотрудники предприятия уйдут в корпоративный отпуск на шесть рабочих дней в первой половине мая: с 4 по 6 и с 11 по 13 мая. Учитывая праздничные дни в последний месяц весны, УАЗ приостановит производство автомобилей с 1 по 15 мая.

Фото: Виктория Чернышева Виктория Чернышева

В то же время в компании отметили, что отгрузка машин будет осуществляться в плановом порядке. В дни простоя на предприятии будет реализована весенняя кампания по ремонту производственного оборудования. Сотрудники, не задействованные в производстве, смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска, пояснили в УАЗе.

С 4 апреля заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске приостановили работу в связи с началом единого корпоративного отпуска. С целью сохранения штата сотрудников и недопущения оптимизации численности персонала в нынешних условиях руководство компании приняло решение о переносе отпуска с лета на апрель, он продлится до 24 апреля. В это время предприятия не будут выпускаться автомобили: в Ижевске ведется производство Lada Vesta, в Тольятти - остальных моделей Lada, а также Renault Logan и Sandero.